Atiba Hutchinson: PAOK hafife alınacak bir takım değil
Basın toplantısına Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte katılan Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, antrenmanlarda turu geçmek üzerine odaklandıklarını belirterek, “Kondisyonumuz üst seviyede, heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız turu geçmek. Burada iyi ağırlandık ve misafirperverlikleri için herkese teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. 1 sene daha burada olacağım. Buraya bir amaç için geldik. Turla ayrılmak istiyoruz. Lig bittikten 2 hafta sonra antrenmanlara başladık ve bu nedenle kondisyon olarak düşmedik. Bu maça da iyi hazırlandık. Gerekli sonucu alacağız. PAOK’u tanıyorum, iyi bir takım. Önlemlerimizi aldık ve hazırız” ifadelerini kullandı.
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