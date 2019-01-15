Atatürk Stadında temizleme çalışmalar başladı
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Atatürk Stadı'nda temizleme çalışmaları başladı

Galatasaray bu akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Bolu'da yoğun kar yağışı başladı. Mücadelenin oynanacağı Bolu Atatürk Stadı beyaza büründü. Kar temizleme çalışmaları başladı. Bolu Galatasaray maçı saat 19:50'de ATV'de

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15 Ocak 2019, Salı
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