Arda Turan'ın oğlu Hamza Turan futbola erken başladı! | İZLEYİN
Bir dönem Barcelona forması giyen ve hala o kulübün oyuncusu olan yıldız futbolcu Arda Turan, corona virüsü tedbirleri nedeniyle evinden çalışmalarına devam ediyor. Oğlu Hamza Arda ile bol bol vakit geçiren Turan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güneşli havanın tadını çıkaran Arda Turan ve oğlu, birlikte top koşturdu.
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