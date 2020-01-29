Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan, eski kulübü Galatasaray'ın Başkanı ve yönetim kurulunun kendisiyle ilgili kararını saygıyla karşıladığını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!
- Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...
- Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...
- Anlaşma sağlandı! "Galatasaray'da oynamayı çok isterim"
- Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...
- Galatasaray'da transfer için görüşmeler başladı! Murillo derken...
- Fransız devi Younes Belhanda'ya talip oldu!
- Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.