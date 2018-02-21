Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!
Başakşehir'in bu sabah yaptığı antrenmandan önce, Arda Turan'ın Beşiktaş tezahüratı söylediği anlar Tunay Torun'un instagram story'sine böyle yansıdı!
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