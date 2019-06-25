Altay Bayındır Fenerbahçe'ye doğru | Video haber
Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın transferinde sona yaklaştı.
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