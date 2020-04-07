Ali Palabıyık: Evde kalmak maç yönetmekten daha zor
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada evde vakit geçiren deneyimli hakem, evde kalmanın maç yönetmekten daha zor olduğunu söyledi.
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