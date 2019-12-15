Ali Koç'tan Fatih Terim'e flaş gönderme!
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e flaş bir gönderme yaptı.
Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"2-0'dan sonra 2-2'de olabilirdi. Sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın farkındayız. Tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe yedik. Ligin şu aşamasında bu kapatılmayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla konuştum. Bu noktadan birlikte çıkacağız. Saçmasapan 6-7 puan kaybetmeseydik burada kaybedilen 3 puanı sorun etmezdik. Sadık'a çok üzüldük. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. Uzun bir süre oynamaycak gibi görünüyor.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Ozan Tufan kırmızı kart gördü. Cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in haklı olarak gördüğü kırmızı kart var. Hak ettiğini söylüyor. Ozan takımın kaptanlarından. Kendine hakim olmalı. 4. hakemle yaşadıklarını söylediklerinden sonra ona da biraz hak verdim. Şampiyon olacağız. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bu kayıpların erken gelmesi bir noktada sevindirici.
"SABRIMIZI TAŞIRAN NOKTALARA GELİNDİ"
Bugün hakemin iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Sivasspor da 4 sarı kart gördü. Harcama limitleri konusunda söyleyeceklerimiz var. Sabrımızı taşıran noktalara gelindi. Bunun yeri burası değil. Maçı kaybettik. Bugünün sonucunu, nispeten oynadığımız kötü bununla kamufle etmeyeceğiz.
"ZEMİNLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"
Miha Zajc 6 ila 8 hafta arası olmayacak. Devre arasını kaçıracak. Sakatlık konusunda yaptığımız yanlışları biliyoruz, düzelteceğiz. Zeminle ilgili hiçbir sorunumuz yok.
- Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor.
Fatih Terim, beni kast ettiyse söylesin ama duymadığım bir konu hakkında yorum yapmayayım. Spor basını ile ilgili bir şey biliyorum. En fazla sahiplenen, en çok korunan kişi Fatih Terim. Ne demek istediğinizi ama anlamadım. Medyada Fatih Terim'den daha fazla korunan kişi yok. Bunun da sebepleri var. Bunları daha sonra konuşuruz."
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