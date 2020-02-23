Ali Koç tepki gösteren taraftarların arasına atladı
Ali Koç, kendisine gösterilen tepkilerin ardından protokol tribününden aşağı atladı. Bunun ardından tribünde arbede yaşandı. İşte o görüntüler...
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