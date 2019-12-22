Ali Koç Ersun Yanal'ı aracına kadar giderek tebrik etti
Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı sahasında 3-1 mağlup ettiği dev derbi sonrası sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ı otoparkta aracına kadar giderek tebrik etti.
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