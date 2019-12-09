Alex de Souza'dan A Spor'a özel açıklamalar
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alex de Souza 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düşen Cruzeiro hakkında düşüncülerini söyledi.
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