Akhisarspor 0-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ
Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek kulüp tarihinde 6. kez kupanın sahibi oldu ve kendine ait rekoru geliştirdi. Sarı kırmızılı ekibe kupayı getiren golü 38. dakikada Faslı yıldız Younes Belhanda attı. İşte maçın geniş özeti...
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