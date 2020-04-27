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Ahmet Nur Çebi: Sorunlar 2016'da başladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçmişe yönelik incelemelerde husumet aranmasının yanlış olduğunu söyledi. Ahmet Nur Çebi, teknik direktör değişikliğinin de doğru olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalar yaptı.

Ahmet Nur Çebi, Sabah Gazetesi'ndeki röportajında sorunların şampiyonluktan önce yapılan 2016 seçimlerinde başladığını söyledi.

Çebi "şampiyonluk fotoğrafı emek verenlerin olmadığı, emek vermeyenlerin olduğu bir adaletsizlik portresine dönüştü. takip eden süreçte de yanlış transfer politikaları bunu izledi. transferde yüksek maliyetli, katkısı olmayan ve yaşlı oyuncular tercih edildi. bu da başarısızlığa ve ekonomik çöküntüye sebep oldu." şeklinde konuştu.

Bağımsız denetimin devam ettiğini belirten başkan Çebi, "Kimin ne kusuru varsa, buna bizler de dahiliz, bunun karşılığını Beşiktaş'a ödemek durumunda olacak. Kimi çevreler bunu bir intikam hesaplaşması olarak görüyor. Ben başlattığım için incelemenin içinde yer alan eski yöneticilerin bana husumet duymalarını anlamakta güçlük çekiyorum." dedi.

Tüm gelirlerin temlik altında olduğunu kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Gelecekte doğacak gelirlerimiz de konsorsiyuma temlikli vaziyette. Yardım kampanası hazırlığı yaparken virüs başladı. En uygun zamanı belirleyip her an için başlamaya hazır şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, teknik direktör değişimini ise "Abdullah Avcı'ya hep destek olduk. ancak talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık iki taraf için de doğru oldu. Şu anki tablo da Sergen Yalçın seçimimizin doğru olduğunu gösteriyor." sözleriyle değerlendirdi.

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27 Nisan 2020 , Pazartesi
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