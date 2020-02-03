Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın ile şampiyonluklar yaşayacağız
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Şubat ayı dergisine konuştu ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın şampiyonluklar kazandıracaklarına inandıklarını söyledi.
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