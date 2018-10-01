Adem Büyük: "Abdullah Avcı bana vurdu"
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    Adem Büyük: "Abdullah Avcı bana vurdu"

    Spor Toto Süper Lig 7. haftasında MedipolBaşakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında tartışma yaşandı. Adem Büyük maç sonrası olayla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu "Abdullah Avcı haddini aştı. Hoş bir davranış değil. Kimsenin kimseye vurmaya hakkı yok. Ben onun oyuncusu değilim" şeklinde konuştu.

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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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