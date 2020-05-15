Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay Mustafa Cengiz'in son durumunu açıkladı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin operasyonunun ardından taburcu edilen Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundular.
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