Abdurrahim Albayrak: "Fatih Terim'le 5. yıldızı takacağız"
Galatasaray İkinci Başkanı ?Abdurrahim ?Albayrak şampiyonluk kutlamasında "Fatih Terim ile 5. yıldızı takmak için 5 yıllık sözleşme imzaladık" dedi.
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