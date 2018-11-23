Abdurrahim Albayrak: 30 milyon insanın içi yanıyor!
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Konyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak hakem Hüseyin Göçek'in verdiği kararları sert bir dille eleştirdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin ardından Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Albayrak'ın maç sonu açıklamaları:
"30 milyon insanın bu akşam içi yanıyor. Sadece Galatasaraylılar değil, futbola gönül vermiş milyonlarca insan bu akşam yaşananları gördü. Burada bir cihaz konmuş, ismi de VAR. VAR ile hoca ne konuştu? Bunu açıklamasını istiyoruz, bu bizim hakkımız."
"Derbi öncesinde önemli bir oyuncumuz kırmızı görerek cezalandırıldı ve penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir penaltı ile cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaraylı'yı herhalde test ediyorlar. Zekamızı mı deniyorlar?"
"Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler. İçimiz yanıyor bizim, içimiz. Hepimizin içi yanıyor. Yazık, günahtır."
"Yazık Galatasaray'a. Biz 3 gün sonra Lokomotiv Moskova maçına gideceğiz. Bu moralle mi gideceğiz, bu haksızlıkla mı gideceğiz? Nereye kadar gideceğimizi yüce Allah bilir. Beyaz sayfa açmıştık. Açtığımız beyaz sayfa yine ortada kaldı."
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