Abdullah Avcı: "Beşiktaş üstündü ancak biz kazandık"

Beşiktaş’ı sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın kendilerinden daha iyi oynadığını ama maçı Başakşehir’in kazandığını söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün ligde en az topa sahip olduğumuz maçı oynadık. İkinci yarıda stratejiyi değiştirdik. Böyle maçlar oynayacaksınız, bunları kazanabilmek önemli. Beşiktaş diğer maçlardan daha fazla mesafe katetti. İyi mücadale ettik, grup enerjisi çok iyiydi. Bazen çok iyi oynamadan da felsefenin dışına çıkıp farklı oyun planlarını deneyip kazanmak önemli. Rakipler kaybederken bu krediyi cebimize koymak çok önemli. 23 hafta daha var. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bireysel olarak en zengin oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Son 3 senenin 2'sinde şampiyon olmuş takımla oynadık. Ligin en geniş alanda oynayan, en fazla orta yapan takımı. Ligin en az mesafe kateden takımı Beşiktaş'a karşı topa sahip olmak, rakibi topun peşinde koşturmak ve blok arasındaki boşlukları bulmayı amaçladık. Sayılmayan golümüz de hemen hemen benzer bir durumdu. İlk 20 dakikanın büyük bölümünde pas yaptık. Duran toptan golü bulduk. Buna çalışmıştık. Basit top kayıpları yaptık. Beşiktaş golden sonra bize üstünlük sağlamaya başladı. Savunmanın büyük bölümünü doğru yaptık. Verdiğimiz 2-3 pozisyon oldu. Yapamadığımız şuydu, geçişlerde çok basit top kayıpları yaptık. Atak sonlandıramadık."

Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışı hakkındaki görüşünü ise şu sözlerle açıkladı:

"Son iki senede kovaladığımız şampiyonluk yarışının, bu sene de son haftaya kadar içinde olmak istiyoruz. Şampiyonluk kültürleri olan kulüplerle yarışıyoruz. İlk 8 hafta rakiplerden daha fazla puan almamız gerektiğini düşündük. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. 23 hafta daha var, çok değişik skorlar ve oyunlar da olacak."

Avcı, Emmanuel Adebayor'un yedek kalması hakkında ise "Adebayor geçen hafta sakattı. Konya'da oynayan takımı bozmadık. Yerine oynayan oyuncu iyi bir performans gösterdi ve biz de tasarrufumuzu bu yönde kullandık. Son dakikalarda Adebayor'u oyuna almak istedik ama Adem Ljajic'in oyuna girmesinin ardından merkezi santrforla kapattık. Mahmut'un sakatlığı olunca da Adebayor yerine Attamah'ı oyuna almak zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.