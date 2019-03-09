A Spor taksi sporun nabzını tutuyor
A Spor taksi sporun nabzını tutuyor. A Spor muhabiri Evren Yavuz, A Spor takside taratarlara sorular soruyor, görüş ve düşüncelerini alıyor.
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