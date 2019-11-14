5 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda büyük coşku
Bir milli maça 5 yıl sonra ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadyumu'nda büyük bir coşku yaşanıyor. Taraftarlar Milli Takıma telefonlarının ışıklarıyla ve tezahüratlarıyla büyük destek veriyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Karius takım arkadaşına övgüler yağdırdı: Bizimle olduğu için çok mutluyum!
- Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor"
- Emre Demir ile ilgili şaşırtan gerçek! Her gole 1 lira...
- Galatasaray'da şok! Fatih Terim Belhanda'dan sonra o ismi de sildi
- Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından kareler
- Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!
- Galatasaray'da kayyum tehlikesi! Mustafa Cengiz aday olabilecek mi?
- EURO 2020'ye 'selam çakma' vakti! Millilerimiz İzlanda'yı böyle yıkacak...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.