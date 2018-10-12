4 büyük takımın borsa değerleri
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, A Spor'da 4 büyük takımın borsa değerleri hakkında açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları
- Şampiyonlar Ligi rekorlarla açılış yaptı!
- Cristiano Ronaldo kadro dışı!
- Cristiano Ronaldo kırmızı kart gördü, gözyaşlarını tutamadı!
- Avrupa futbolunun en iyi iç saha takımları
- Schalke-Porto maçından görüntüler
- Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
- Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı! Cengiz Ünder...