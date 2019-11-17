11 kulüp Uğurcan Çakır'ın peşinde! En az 20 milyon euro...
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri, 23 yaşındaki futbolcuya avrupa takımlarının talip olduğunu açıkladı.
Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor... Başarılı file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, "sadece Liverpool değil, 3-4 İngiliz, 3 İspanyol ve 4 de Fransız kulübü Uğurcan'ı takip ediyor. Ancak devre arasında transfer imkanı zor. Trabzonspor'un da 20 milyon euro altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor formasıyla ligde 11 maça çıkan Uğurcan kalesinde 13 gol gördü.
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