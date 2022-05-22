Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Başkan sahaya girdi ve...

Yeşil shalarda göürlmemiş bir olay yaşandı. Tsarsko Selo ile Lokomotif Sofya, Bulgaristan Ligi grupta kalma turu maçında karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan zorlu mücadelede futbol sahalarında daha önce örneği olmayan bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip maçın 90+1. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına Yusupha Yaffa geçti. Takımın kaptanı Martin Kavdanski ise penaltıyı kullanmak isteyince iki oyuncu arasın da tartışma çıktı. Tartışma yaşanırken sahaya Tsarsko Sela Başkanı Stoyne Manolov girdi. Manolov topu alarak takım kaptanına verdi. Başkanın seçtiği oyuncu penaltıyı kaçırdı ve takım küme düştü. İşte o görüntüler.