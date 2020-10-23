Welinton'la ilgili flaş sözler! "Havaalanına kadar ben taşırım"

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir futbol Programında Welinton ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Al Ahli iddialarını değerlendiren Demir, "Hemen verin. Uçak falan bulamazsanız ben bir bölümünü sırtımda taşırım. Yolun bir bölümünde ben sırtımda taşırım. 3.5 milyon euro gelecekse bedava aldığın adamdan 1.1 euro da maaşından kurtulacaksın. Havaalanına kadar ben taşırım." dedi.

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş gündemini Bire Bir programında değerlendirdi.

Alanyaspor'dan transfer edilen Welinton'un Al Ahli iddiaları ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"Hemen verin. Uçak falan bulamazsanız ben bir bölümünü sırtımda taşırım. Yolun bir bölümünde ben sırtımda taşırım. 3.5 milyon euro gelecekse bedava aldığın adamdan 1.1 euro da maaşından kurtulacaksın. Havaalanına kadar ben taşırım. Sergen Hoca, Welinton'un şu halini görüp yollamazsa Sergen Hoca'ya 3.5 milyon euronun ne kadar ettiğini biliyor musun diye sorarım"