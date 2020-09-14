Trabzonspor'da sakatlık şoku! Kamil Ahmet Çörekçi...

Son dakika... Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor. Bordo-mavililerde Beşiktaş derbisinde sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş mücadelesine ilk 11'de başlayan Kamil Ahmet Çörekçi ilk yarının 30. dakikalarında ayağına aldığı darbe sonucu sol arka adalesinde esneme meydana geldi ve ikinci yarıya devam edemedi. İlk kontrollerde oyuncunun daha ciddi bir sakatlığı olduğu düşünülüyordu ancak bir esneme olduğu tespit edildi. Kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor ancak oyuncunun minimum 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor" ifadelerini kullandı.