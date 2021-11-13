Tespit sonrası bombayı patlattı! "Bunu yapan şampiyon olur"

Süper Lig'in ilk 12 haftası geride kaldı. Trabzonspor 30 puanla zirvede bulunuyor. 3 büyüklerin ise gidişetı iyi gözükmüyor. Galatasaray 21 puanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe 20 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışı, yönetimler arasındaki tartışmaları da beraberinde getiriyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, büyükler arasında geçen şampiyonluğun nasıl kazanılacağını anlattı. Karaman, "Türkiye'de sakin kalmanın başarıyı tetiklediğini Trabzonspor'da görüyoruz. Beşiktaş'ta da bunu gördük 2 sene üst üste şampiyon olduğu dönemde. Sürekli kavga eden Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri arasından Beşiktaş yönetimi sakin kalarak şampiyonluklar kazanmıştı. Saha içinde kalan kazanıyor. Şu anda Trabzonspor yönetimi sakin kalmaya çalışıyor, gerektiği yerde müdahalede bulunuyor ve iyi gidiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri şu anda agresif açıklamalar yapıyorlar. Düşman oluşturmamak gerekiyor. Başarısızlık geldiğinde suni düşmanlar yaratılıyor. TFF, MHK ve hakemler karşımızda diyerek taraftarların tepkisini oralara yönlendiriyorlar. | Süper Lig haberleri