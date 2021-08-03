Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oluyor!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da Caleb Ekuban ile yollar ayrılacak. Bordo-mavililer Ganalı futbolcu için İtalya'nın Genoa takımı ile anlaşma sağladı. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor 1 yıl sözleşmesi kalan Ekuban'a yeni mukavele teklif etti ancak oyuncu bunu kabul etmedi. Rakamsal olarak pek istenilen fiyatlar olmasa da, sözleşmesini uzatmayan Ekuban için yönetim kurulu böyle bir karar aldı." dedi.