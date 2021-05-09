Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından Sergen Yalçın konuştu! "İnşallah bunu telafi ederiz"

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbiyi Galatasaray 3-1 kazandı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Üzgünüz, bu maçtan çıkarılacak dersleri almalıyız. İnşallah bunu kalan musabakalarda telafi ederiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)