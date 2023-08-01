Mert Müldür F.Bahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı milli yıldız Mert Müldür, transferini noktalamak üzere İstanbul'a geldi.

24 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak 00.45 sularında İstanbul'a indi. Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

ZAJC DA İSTANBUL'A GELDİ!

Yeni transfer Mert Müldür'ün yanı sıra, sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı Miha Zajc da İstanbul'a geldi. Fenerbahçe ile 3 yıl sözleşme uzatan Zajc, Mert Müldür'le aynı minibüse binerek havaalanından ayrıldı.