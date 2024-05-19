Maç sonrası bir olay daha! Bu kez yöneticiler...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 1-0 kazandığı dev derbi sonrası sahada oyuncular arasında gerginlik yaşanmıştı. Mücadele sona erdikten sonra Fenerbahçeli yöneticilerin sahadaki sevinç gösterileri sonrası iki kulüb yöneticileri arasında sahada sert tartışmalar yaşandı, olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Bu yaşananlardan bir süre sonra, sarı lacivertli kafile RAMS Park'tan ayrılırken koridorlarda bir gerginlik daha yaşandı.