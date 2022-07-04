Jackson Muleka transferde kolaylık istedi! Beşiktaş ile Standard Liege pazarlık masasında

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından gözler Jackson Muleka'ya çevrildi. Sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan ve bonservisi Standard Liege'de bulunan genç oyuncunun transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. Muleka, Beşiktaş'a transferi için kulübü Standard'dan kolaylık istedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler...