İngiltere'de maç erteleten protesto! Taraftarlar sahaya daldı

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading - Port Vale maçında Reading taraftarları kulüp sahiplerini protesto etmek için bir anda sahaya daldı. Maçın hakemi bu olay sonrası karşılaşmayı tatil etti.

İngiltere 1. Lig'de Reading sahasında Port Vale'i konuk etti.

Maçın 17. dakikasında Reading taraftarları kulüp sahiplerini protesto etmek için bir anda sahaya daldı. Bu gelişme sonrası maçın hakemi Ross Joyce oyunu durdurdu. Taraftarların sahadan çıkmaması sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

17. dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.