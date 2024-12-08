İbrahim Hatipoğlu: Bu hakem düdüğünü asmalıdır!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, maçın hakemi Turgut Doman hakkında "Düdüğünü asmalıdır" dedi. METİN ÖZTÜRK: MANAJ, BARIŞ ALPER'İ KATLETTİ! Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise yaptığı açıklamada Sivassporlu Rey Manaj'ı şu sözlerle eleştirdi: "Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti."