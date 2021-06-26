Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz transferi bitmek üzere! Teklif...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer gündemini aktara A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Galatasaray'daki transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Kaplan, Galatasaray, Keçiörengücü ile Barış Alper Yılmaz için görüşme gerçekleştirdi. Fatih Hoca'nın ısrarla istediği bir isim. Geçtiğimiz sezonki Kerem Aktürkoğlu transferi rol model olarak alınacak. Ankara temilcisi, ilk başlarda istediği 3 milyon Euro'dan daha makul seviyelere inmiş durumda. Takas opsiyonu da masada. Galatasaray, 1.5 milyon Euro + 1 oyuncunun bonservis ya da kiralık olarak verilmesi teklifini sundu" dedi. İşte ayrıntılar...