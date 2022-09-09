GALATASARAY HABERLERİ | Selim Soydan'dan flaş Fatih Terim açıklaması! "Ceza verin de kurtulalım"

Son dakika Galatasaray haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, A Spor'da katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında da konuşan Soydan, "Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, 'Fatih'e ceza verin de kurtulalım' " dediklerini söyledi. Tecrübeli spor insanı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...