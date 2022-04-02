GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray yorumu!

Galatasaray Karagürmük maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılı ekip zorlu mücadelenin ilk yarısını 2-0 önce noktaladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ilk 45 dakikasını değerlendirdi. Toroğlu, "Karagümrük mü kötü yoksa Galatasaray mı iyi? Ben şöyle diyorum. Kerem Aktürkoğlu çıkana kadar Galatasaray iyi. Kerem ceza sahasına girdiğinde sıkıntı. Zaten 4-5 defa girdi ve 1 tanesinde penaltı yaptırdı." dedi.