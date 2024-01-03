Fenerbahçe için flaş transfer önerisi! "Çok net bir iş olur"
Ara transfer dönemi için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, önceliği stoper bölgesine verdi. Hedefteki isimlerle temaslarda bulunan Kanarya'da Çağlar Söyüncü ismi liste başı konumunda. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki yıldız hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Çağlar Söyüncü bugün gelse, yarın oynatırsınız. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü getirirse, çok net bir transfer yapmış olur." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...