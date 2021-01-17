Erman Toroğlu: Fatih Terim seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Seneye de kalırsa ve yeni yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim artık bazı konularda bıktırdı, Galatasaray'a da zarar veriyor. Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım."