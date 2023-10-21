Erman Toroğlu açıkladı! VAR kayıtları kimin elinde?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, son dönemde tartışma yaratan VAR kayıtlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, kayıtların kimde olduğunu açıkladı. Toroğlu, "Cüneyt Çakır, TFF'de yetkili biriyle konuşuyor. Cüneyt Çakır, 'Bütün VAR kayıtları bende var' diyor. Çok tuhaf. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam. MHK'nin başkanına, başkanlık yapan Cüneyt Çakır'dı perde arkasında. Göstermelikti o MHK başkanı, süs bebeğiydi. Arkada Cüneyt Çakır vardı." ifadelerini kullandı.