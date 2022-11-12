Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: Galatasaray'ın menfaati için...

Spor Toto Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşma sonrası Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Takımın her hafta üstüne koyarak ilerlediğini belirten Özbek, "Yeni kurulan bir takım. Birbirine alışması lazım. Galatasaray yıldızlar topluluğu. Dolayısıyla uyumları süre alacaktır. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Bu hafta da bunu gösterdik. Göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz" dedi. Özbek ayrıca devre arası için transfer hakkında da açıklamalarda bulundu.