Çarpıcı Mostafa Mohamed sözleri! "25 golün altına..."

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibine son maçlarda üstünlük kuramayan sarı-kırmızılı takım sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve ligde 7'de 7 yaparak liderliğini pekiştirdi. A Spor yorumcusu Tanju Çolak da bu mücadeleyi Haydi Maça programında değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'la geçti ve 7'de 7 yaptı. A Spor yorumcusu Tanju Çolak da bu mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Çolak'ın o sözleri:

Muslera'lı Galatasaray'a bak bir de Muslera'sız Galatasaray'a bak, farkı anlarsın, net. Atanın da çok iyi Muhammed. Ben nasıl senede 30 golün altına düşmüyorsam Muhammed'de 25 golün altına düşmeyecek.