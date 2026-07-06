Alexandre Pato'dan Türkiye itirafı! Transfer teklifi aldığı takımları açıkladı

Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:27

Brezilya A Milli Futbol Takımının eski yıldız oyuncularından Alexandre Pato, 2026 FIFA Dünya Kupası favorileri, ülkesi ve turnuvanın en skorer oyuncuları hakkında konuştu. Pato, "Umarım 2026 Dünya Kupası'nı Brezilya kazanır. Brezilya'nın finale çıkması durumunda Vinicius Junior'ın turnuvanın en skorer oyuncusu olacağını düşünüyorum." dedi. Pato bunun yanı sıra Türkiye hakkında da flaş bir itirafta bulundu. Pato, "Geçmişte Galatasaray ve Adana Demirspor'dan teklifler aldım. Türkiye'yi ve ligini seviyorum." dedi.