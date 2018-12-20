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Goller
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe
Goller
Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
Goller
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe
Goller
Giresunspor 0-1 Fenerbahçe
Goller
Akhisarspor 1-0 Fatih Karagümrük
Goller
Akhisarspor 2 - 0 Fatih Karagümrük
Goller
Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor
Goller
Hatayspor 2-0 Gençlerbirliği
Goller
Hatayspor 1-0 Gençlerbirliği
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Giresunspor - Fenerbahçe maçı
Giresunspor - Fenerbahçe Maçının Videoları
Goller
7' | Soldado
Giresunspor 0-1 Fenerbahçe
Goller
14' | Said Idazza
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe
Goller
49' | Mehmet Ekici
Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
Goller
55' | Mehmet Ekici
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe
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