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Giresunspor 1-1 Fenerbahçe

20 Aralık 2018, Perşembe 12:00

14' | Said Idazza

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe
Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe
Giresunspor 0-1 Fenerbahçe
Akhisarspor 1-0 Fatih Karagümrük
Akhisarspor 2 - 0 Fatih Karagümrük
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