BİZE ULAŞIN
ANA SAYFA
KUPA TV
GALERİ
FİKSTÜR
SONUÇLAR
TAKIMLAR
İSTATİSTİK
YAYIN AKIŞI
ARŞİV
ÖN ELEME
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
SON 16
ÇEYREK FİNAL
YARI FİNAL
FİNAL
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe
20 Aralık 2018, Perşembe 12:00
kopyalama başarılı!
14' | Said Idazza
MAÇIN DİĞER VİDEOLARI
ÖZET
GOLLER
DİĞER
VİDEO BULUNMAMAKTADIR.
Giresunspor 1-3 Fenerbahçe
Giresunspor 1-2 Fenerbahçe
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe
Giresunspor 0-1 Fenerbahçe
Akhisarspor 1-0 Fatih Karagümrük
Akhisarspor 2 - 0 Fatih Karagümrük
Darıca Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor
Hatayspor 2-0 Gençlerbirliği
Hatayspor 1-0 Gençlerbirliği
Hatayspor - Gençlerbirliği maçında ilginç an
Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor