Kupada çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya yayıncılığındaki organizasyonda maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek.

Heyecan Konyaspor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Çarşamba günü Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor-Trabzonspor ile, Beşiktaş da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Tüm çeyrek final maçları ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eşleşmelere göre; Konyaspor-Fenerbahçe galibi, yarı finalde Beşiktaş- Alanyaspor eşleşmesinin kazananının ev sahipliğinde oynayacak. Galatasaray-Gençlerbirliği galibi ise Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.