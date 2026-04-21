Türkiye Kupası Haberler Kupada çeyrek final heyecanı

Kupada çeyrek final heyecanı

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Giriş: 21 Nisan 2026, Salı 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya yayıncılığındaki organizasyonda maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek.

Heyecan Konyaspor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Çarşamba günü Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor-Trabzonspor ile, Beşiktaş da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Tüm çeyrek final maçları ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Eşleşmelere göre; Konyaspor-Fenerbahçe galibi, yarı finalde Beşiktaş- Alanyaspor eşleşmesinin kazananının ev sahipliğinde oynayacak. Galatasaray-Gençlerbirliği galibi ise Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.

