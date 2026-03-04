Siftah yaptı

Maç Sonuçları

A Spor’dan yayınlanan Türkiye Kupası son hafta mücadelesinde Fethiye’yi Barış (40) ve Kone’nin (47) golleriyle deviren Karagümrük, 3 puanla veda etti

Giriş: 04 Mart 2026, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki son hafta heyecanı dün A Grubu ile başladı. Oynanan 4 karşılaşma ile terfi eden takımlar netlik kazanırken, Fatih Karagümrük ilk galibiyetini elde etti. Fethiyespor deplasmanına gruptan çıkma şansı olmadan giden ancak iyi bir mücadele sergileyen Karagümrük, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

5 PUANLA 5. BİTİRDİ

Konuk ekip 40. dakikada öne geçmeyi başardı. 40'ta Barış Kalaycı ile öne geçen Karagümrük ilk devreyi önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, bu kez 47'de Abdul Kader Kone ile fileleri havalandırdı. Kalan sürede başka gol olmazken Karagümrük grubu 5 puanla 5. sırada tamamladı. Fethiye ise 1 puanda kaldı.


Fethiye karşısında genç isimlere şans veren Fatih Karagümrük, rakibini 2-0 yenerek kupayı galibiyetle tamamladı. İstanbul ekibi Süper Lig'de ise 13 puanla son sırada yer alıyor.

KUPA GOLCÜSÜ KONE

Fatih Karagümrük'ün 18 yaşındaki yıldızı Kone, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı ikinci maçında da fileleri havalandırdı. A Grubu'ndaki Başakşehir'in ardından Fethiye'ye de gol atan Kone, bulduğu süreyi iyi değerlendiriyor. Genç yaşına karşın Karagümrük'ün çok şeyler beklediği Fildişili oyuncu, Süper Lig'de sonradan oyuna girerek kısa süreler aldı. Kone ara transfer döneminde 100 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Ayrıca maçın bir başka golünü atan 20 yaşındaki Barış Kalaycı da bulduğu şansı iyi değerlendirmeyi başardı.

