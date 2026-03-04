Kupada Fırtına

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Başakşehir deplasmanına çıkan Trabzonspor 4-2 kazandı, çeyrek finale adını yazdırdı. Henüz 6. dakikada Muçi'nin soldan kornerinde Felipe Augusto çok şık bir kafa golü kaydetti, Fırtına'yı 1-0 öne geçirdi. 33'te Başakşehir etkili geldi, Fayzullayev'in şutunda Onuralp müthiş kurtardı. 43'te Felipe Augusto'nun mükemmel ara pasında Umut Nayir, kaleci Doğan'ı geçemedi.

İKİNCİ YARIDA TAM 5 GOL

2. yarıya Başakşehir adeta golle başladı. 47'de Trabzon savunmasının hatasında Da Costa skoru 1-1 yaptı. Oyun üstünlüğünü alan ev sahibi 66'da öne geçti. Da Costa'nın pasında hareketlenen Brnic, kaleci Onuralp'i üzdü: 2-1. 69'da Mustafa enfes golüyle 2-2 yaptı. 79'da Ba kırmızı gördü. 83'te Fırtına'nın süper forveti Onuachu klasını konuşturdu: 3-2. 84'te santra yapılır yapılmaz Ozan kaleci Doğan'ı hataya zorladı ve 4-2'yi ilan etti.

MUÇI'DEN SKOR KATKISI

Fırtına'nın yıldızı Ernest Muçi'den skor katkısı gelmeye devam ediyor. Kupada son 3 maçta 3 gol, 3 asist yapan Muçi, çeyrek final biletinin gelmesinde önemli rol oynadı. Arnavut futbolcu, bu sezon 14 gol, 6 asistle 20 gole etki etti.

MUSTAFA RESİTALİ

Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Mustafa Eskihellaç, Başakşehir karşısında en kritik anda sahneye çıktı. Başakşehir 2-1 öne geçmişken ceza sahası dışından enfes bir şut çıkaran Mustafa, skoru 2-2'ye taşıdı ve tur biletini müjdeledi. Musatafa Eskihellaç bu sezon tüm resmi maçlardaki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

YİNE AYNI TARİFE

Bordo-mavili takım, Başakşehir deplasmanında bir kez daha 4 gollü bir zafer elde etti. Bu sezon Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde turuncu-lacivertli rakibini nefes kesen maçta 4-3 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'i İstanbul'da 4-2'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

MATHIAS LOVIK'İN ŞANSSIZ SAKATLIĞI

Trabzonspor'da Mathias Lovik, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacaktı. Ancak Lovik ısınma sırasında sakatlık yaşadı. Kulübün açıklamasında, "Mathias Lovik, ısınma esnasında sağ üst arka adalesinde hissettiği gerginlik nedeniyle tedbir amacıyla maç kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

OKAY ÜZÜNTÜSÜ

Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu üzüntüsü yaşandı. Mücadelenin 63. dakikasında kendini yere bırakan deneyimli futbolcu oyuna devam edemedi. Okay, yerini Oulai'ye bırakmak zorunda kaldı.

UMUT NAYİR İLK 11'DE YER ALDI

Fırtına'da Başakşehir deplasmanında forvet hattında Umut Nayir ilk 11'de şans buldu. Trabzonspor'un süper golcüsü Paul Onuachu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Ayrıca hücumda sol kanatta Anthony Nwakaeme de dün ilk 11'de başladı. Orta sahada ise rotasyona giden Karadeniz devinde Oulai'nin yerine Bouchouari forma şansı buldu. Okay Yokuşlu da orta sahada görev yaptı.

ONURALP KALEDE

Bordo-mavililerde Başakşehir önünde kalede Onuralp Çevikkan yer aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke, kupadaki ilk 3 maçta olduğu gibi dünkü Başakşehir maçına da 20 yaşındaki kalecisini görevlendirdi. Onana'yı dinlendiren Fatih Tekke, bir diğer 19 yaşındaki genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ı da kulübede oturttu.

TARAFTAR DESTEĞİ

Trabzonspor taraftarları, Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. İstanbul'daki mücadelede kendilerine ayrılan tribünün tamamına yakının dolduran bordo-mavililer takımlarına büyük destek verdi.

BÜYÜK GOLCÜ

Trabzonspor'un 2.01'lik dev golcüsü Paul Onuachu kupayı da boş geçmedi. Başakşehir karşısında skor 2-2 iken sahneye çıkan ve klasını konuşturan Onuachu, bu sezon resmi maçlarda 20 gole ulaşmayı başardı.