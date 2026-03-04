Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi. Fatih Tekke, "Zor bir maç olacağını söylemiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya goller, kırmızı kart derken bizim için olumlu, daha oyunu kontrolünde tutan bir Trabzonspor olması lazımdı" dedi. Onuachu'yu öven Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde gol kralı diye hitap etmiştim. Özel yetenekleri var. Çok çalışkan" yorumunu yaptı. Başarılı teknik adam, "Takıma teşekkür etmeliyiz. Çok çalışıyorlar. Güçlü ve iyi bir rakibe karşı kazanmak önemli. Genel olarak iyiyiz. Mütevazı şekilde mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.