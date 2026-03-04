Kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında İstanbulspor, evinde konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele boyunca çok sayıda fırsattan yararlanamayan İstanbul ekibi, beraberliğe razı oldu. Böylece iki takım da A Grubu'nu 4 maç sonunda 2'şer puanla tamamladı ve kupaya veda etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmaya oldukça hızlı başlamıştı. İlk dakikada Ertuğrul ile fileleri de havalandırdı. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. 64'te ise kazanılan penaltıda Sambissa topun başına geçti ama kaleci Türker'i geçemedi.

SAMBİSSA PENALTI KAÇIRDI



İstanbulspor baskılı olan taraf olmasına karşın aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadelenin 64. dakikasında kazanılan penaltıda beyaz noktaya giden David Sambissa, kaleci Türker'i geçemedi. Galibiyet fırsatını kaçıran İstanbul ekibi, yakaladığı fırsatları kullanamadı ve mücadele 0-0 berabere sona erdi.



TÜRKER KALEDE DEVLEŞTİ



Boluspor'un sahadan 1 puanla ayrılmasında kaleci Türker Dırdıroğlu'nun payı büyüktü. 90 dakikada 6 kurtarışa imzasını atan 29 yaşındaki kaleci, 64'te beyaz noktaya gelen Sambissa'ya da engel oldu. Türker takımının sahadan puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.