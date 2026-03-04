Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Kazanan yok

Kazanan yok

Çok sayıda fırsattan yararlanamayan İstanbulspor evinde Boluspor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti

Giriş: 04 Mart 2026, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında İstanbulspor, evinde konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele boyunca çok sayıda fırsattan yararlanamayan İstanbul ekibi, beraberliğe razı oldu. Böylece iki takım da A Grubu'nu 4 maç sonunda 2'şer puanla tamamladı ve kupaya veda etti. İstanbul temsilcisi karşılaşmaya oldukça hızlı başlamıştı. İlk dakikada Ertuğrul ile fileleri de havalandırdı. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. 64'te ise kazanılan penaltıda Sambissa topun başına geçti ama kaleci Türker'i geçemedi.

SAMBİSSA PENALTI KAÇIRDI

İstanbulspor baskılı olan taraf olmasına karşın aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadelenin 64. dakikasında kazanılan penaltıda beyaz noktaya giden David Sambissa, kaleci Türker'i geçemedi. Galibiyet fırsatını kaçıran İstanbul ekibi, yakaladığı fırsatları kullanamadı ve mücadele 0-0 berabere sona erdi.


TÜRKER KALEDE DEVLEŞTİ

Boluspor'un sahadan 1 puanla ayrılmasında kaleci Türker Dırdıroğlu'nun payı büyüktü. 90 dakikada 6 kurtarışa imzasını atan 29 yaşındaki kaleci, 64'te beyaz noktaya gelen Sambissa'ya da engel oldu. Türker takımının sahadan puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

EN SON HABERLER

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri!
Fatih Tekke'den maç sonu Lovik açıklaması! İlk 11'den neden çıkarıldı?
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı: İşte o pozisyon
Galatasaray 4'te 4 yaptı! Çeyrek finale lider çıktı (MAÇIN GENİŞ ÖZETİ)
Günay Güvenç'ten kritik kurtarış!